|
150 млрд.грн. з тумбочки
13 апреля 2023 | 09:19 , Олег Єльцов, ТЕМА
Мудрі народні обранці спочатку серед фінансового року голосують законопроекти «вартістю» у 150 млрд.грн., а потім розпочинають дискусію: де б взяти гроші…
Тривалий час в медіа розганялася хвиля щодо повернення премій військовим у 30 тисяч гривень, яку раніше скасували. Я не тямлю у фінансах, проте вмію рахувати. Якщо йдеш в магазин, то в гаманці мають бути гроші. Звідки гроші на премії військовим?
Помітив, що тему з відновленням премій активно просувала «Євросолідарність», неодноразово висловлювався з цього приводу Разумков, який формально залишається в «Слугах», а фактично – давно в опозиції.
Врешті-решт парламент підтримав законопроект про відновлення преміювання військових. Всі щасливі – хіба ж шкода грошей для наших героїв. Щоправда, з’явився блокуючий заонопроект, процес преміювання загальмувався. Проте, головною перепоною стали не парламентські баталії, а питання: де взяти гроші?
Згадуваний Разумков в блозі УП пояснює: ці виплати – наш священний обов’язок, ми знайдемо гроші, скоротивши зарплати топ-чиновників. ОК. Де розрахунки? Чи існує законодавча база для скорочення зарплат й премій топ-чиновникам? Колишній голова законодавчого органу про це – ані пари з вуст.
Його колега й голова профільного комітету Вадим Гетьманцев наводить цифри: ініціатори повернення премій внесли пропозиції щодо фінансових джерел, але це дасть лише 2,5 млрд.грн. А скільки потрібно? 150 млрд.грн. Ще раз: де взяти гроші?!
Не відкрию таємниці: нині Україна на утриманні західних партнерів. Все, що закладено в бюджет, узгоджено з нашими донарами. Чи узгоджували із ними додаткову статтю витрат у 150 млрд? Ні. Повертаємось до запитання: де взяти гроші? Якщо депутати керуються старим анекдотом, герой якого брав гроші «з тумбочки», то нехай вкажуть де знаходиться тумбочка.
Додаткових джерел надходжень не так багато: міжнародні кредити, чергові продажі держоблігацій, емісія грошей. Впевнений: додаткових кредитів з-за кордону не отримаємо, внутрішні займи на 150 млрд – це фантастика. Слід запускати верстат. Це курс під сотню, який з’їсть й цінність тих військових премій, й залишки заощаджень українців, й поховає фінансову систему та напівзруйовану економіку.
Чи не розуміли це популіст Разумков й ті, хто ініціювали повернення виплат без їхнього фінансового забезпечення? Все чудово розуміли. Але вони – непримиренні борці за владу. Цією історією Зеленського загнали у глухий кут: не підпише закон – ганьба й зрада, підпише – зганьбиться через руйнування хиткої економічної стабільності й гарантоване погіршення стосунків із партнерами.
Чи зганьбляться Разумков, ЄС та всі, хто розкручував «тему»? Звісно ні. Їхні шанси прорватися до влади лише зростуть.
также читайте
[27.02.2023]
[23.02.2023]
[21.02.2023]
[10.02.2023]
[06.02.2023]
|
по теме
Заборонені думки
11. 04. 2023 | 08:56
Минуло більше року війни. Пройшли перші панічні емоції. Україна не зламалась. За цей рік дещо згасла хвиля самопогорди за те, що змогли самоорганізуватись, самоусвідомитись і самовизначитись. В результаті ми зупинили споконвічного ворога, протиборство з яким виховало із нас націю, яка неочікувано для всіх постала на східному форпості Європи. Ми віримо в перемогу, як ніколи. Проте ми не усвідомлюємо той факт, що ми - це зовсім інші люди ніж ті, що вірили в перемогу рік тому. Щоб скористатись плодами перемоги, яка неодмінно прийде, маємо відверто відповісти на деякі запитання.
Пане Гетманцев, за що ви любите гопників, БЕБівців, податківців й бізнес свого заступника?
28. 03. 2023 | 17:42 , Олег Ельцов. ТЕМА
Я не долучався до жодної кампанії цькування голови фінансового комітету ВР Данила Гетманцева, бо не розуміюся на фінансах. Я не брав участі у критиці нового міністра освіти, чиї наукові доробки колеги поставили під сумнів, бо на цьому не знаюся. Аж раптом Гетманцев у своєму ТГК рішучо встав на одну зі сторін суперечки: «Маштабний медійний антипіар, запущений відносно щойнопризначеного міністра освіти Оксена Лісового, викликає захоплення. Такий відвертий страх з боку старої ректорської гвардії, що відчуває неминучість змін та втрати харчової бази викликає повагу.»
Шахрайські «офіси» обманюють росіян і заводять в Україну мільярди
27. 03. 2023 | 09:04
Стремительно приближающийся конец
07. 03. 2023 | 08:57 , Анатолий Несмиян
Опубликованные данные о дефиците российского бюджета в 2,6 трлн рублей за два месяца вызывают вполне логичный вопрос - что дальше. В годовом выражении речь идет о «дыре» в сумме 15,5 трлн рублей при том, что сверстан он, исходя из доходов 26,3 трлн, расходов - 29 трлн. Дыра размером в полбюджета - это уже не дыра. Это пробоина.
Вбивайте мовчки
01. 03. 2023 | 23:53 , Олег Ельцов. ТЕМА
БПЛА, який впав в Московській області, схожий на UJ-22 Airborne українського виробництва, стверджують ТГК. Воно, звісно, приємно. Але навіщо?
17 апреля 2023
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»