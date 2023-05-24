ТЕМА

"Троицу" Рублева все же не отдали на поругание попам

24 мая 2023 | 12:36

РПЦ рассматривает возможность размещения в храме Христа Спасителя списка "Троицы" Рублева вместо оригинала, рассказал РИА Новости член Патриаршего совета по культуре протоиерей Леонид Калинин.


Он заверил, что повредить икону никто не хочет, Церковь - тем более, а при перемещении состояние образа может ухудшиться.

По словам Калинина, в итоге в храме могут выставить список "Троицы" авторства реставратора Василия Кирикова, сообщает РИА-новости.



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