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"Троицу" Рублева все же не отдали на поругание попам
24 мая 2023 | 12:36
РПЦ рассматривает возможность размещения в храме Христа Спасителя списка "Троицы" Рублева вместо оригинала, рассказал РИА Новости член Патриаршего совета по культуре протоиерей Леонид Калинин.
Он заверил, что повредить икону никто не хочет, Церковь - тем более, а при перемещении состояние образа может ухудшиться.
По словам Калинина, в итоге в храме могут выставить список "Троицы" авторства реставратора Василия Кирикова, сообщает РИА-новости.
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