ТЕМА

Четверо детей блуждали по джунглям 40 дней

10 июня 2023 | 07:40

В Колумбии спустя 40 дней нашли живыми 4 детей с разбившегося 1 мая самолета. Старшему ребенку - 13 лет, самому маленькому - 11 месяцев.


Как пишет местная пресса, их нашли солдаты с коренными жителями, дети обезвожены и пострадали от укусов насекомых. Эту информацию уже подтвердил президент Колумбии и опубликовал фото в соцсетях. Самолет Cessna 206 из-за отказа двигателя подал аварийный сигнал 1 мая. Его нашли спустя 370 часов поисков. На борту было тело пилота, однако 6 пассажиров (включая этих 4 детей) не было ни в салоне разбившегося самолета, ни поблизости. Позднее нашли еще 2 тела - это были второй пилот и взрослый пассажир - мать этих детей.

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