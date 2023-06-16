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У Rammstein проблемы на сексуальной почве
16 июня 2023 | 09:03
Universal Music приостанавливает сотрудничество с рок-группой Rammstein, лидер которой Тилль Линдеманн подозревается в преступлениях сексуального характера.
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Депутати від фракції “ЄС” вважають маніпуляцією, коли комуністичною назвою Повітрянофлотського проспекту хочуть увіковічити пам’ять Повітряних Сил ЗСУ: “Радянську назву хочуть залишити прикриваючись загиблими пілотами ЗСУ, ми підтримуємо перейменування на проспект Повітряних Сил України“.
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