Кличка хочуть зняти з посади голови КМДА, але рішення поки немає

16 июня 2023 | 08:46

Це питання обговорюється на тлі загибелі людей під закритим укриттям.

Столичного очільника Віталія Кличка хочуть зняти з посади голови Київської міської державної адміністрації, але остаточного рішення щодо цього немає. Про це повідомила джерела LB.ua у владних колах.

Це питання активізувалося на тлі трагедії з загибеллю людей під закритим укриттям в Дніпровському районі. Механізм зміщення Кличка з посади та кандидатури ймовірних наступників активно обговорюють на Банковій.

Тема відсторонення Кличка від керування КМДА, яка має реальні владні повноваження на відміну від посади мера, піднімається не вперше. До повномасштабного вторгнення відповідні зміни були передбачені новим законом про столицю. Верховна Рада встигла проголосувати за нього лише в першому читанні – ще в 2019 році, і відтоді документ в другому читанні не розглядався. Ще на початку лютого 2022 Кличко говорив про політичну складову в цьому законопроєкті.

Після початку повномасштабної війни публічні політичні чвари між столичною та центральною владою зі зрозумілих причин стихли. Однак 1 березня президент Володимир Зеленський утворив на додачу до Київської міської адміністрації (КМДА) ще й Київську міську військову (КМВА), яку очолив генерал Микола Жирнов. У областях державні адміністрації (ОДА) автоматично стали військовими (ОВА) з введенням воєнного стану, але через особливість статусу столиці Володимир Зеленський створив окрему адміністрацію.