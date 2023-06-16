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Європарламент закликав Зеленського не підписувати містобудівну “реформу”
16 июня 2023 | 08:58
Цю ініціативу лобіює голова партії “Слуга народу” Олена Шуляк.
Сьогодні, 15 червня, Європарламент прийняв резолюцію, у якій міститься застереження щодо підписання президентом містобудівної “реформи” (проєкт 5655).
Про це повідомляє рух “Чесно”.
“17. Застереження щодо використання майбутніх зусиль з реконструкцій для внесення змін до законодавства таким чином, аби принести користь певним інтересам за рахунок рівних умов гри та прозорості; закликаємо Президента Зеленського не підписувати проєкт №5655 про містобудівну діяльність”, - йдеться у документі.
Лідерка Руху “Чесно” Віта Думанська наголосила, що це застереження - чіткий сигнал Офісу президента.
“Низка громадських організацій об’єдналася, щоб протистояти цьому неякісному документу, який протягнули завдяки голосам ексОПЗЖ наприкінці 2022 року”, - зазначила вона, і нагадала, що ЧЕСНО ініціював спільну заяву громадських організацій, до якої доєдналися ЗМІ, Асоціація міст України та архітектори.
“З самого початку текст проєкту не був доступним, а у сесійній залі тисячі правок прийняли без обговорення. Понад 42 тис. громадян вимагають ветувати проєкт, який зараз на розгляді у Володимира Зеленського. А в цей час Шуляк та віцепрем’єр Кубраков проводять десятки заходів з імплементації непідписаного проєкту”, - наголосила Думанська.
Крім того, у не прийнятого законопроєкту з’явився свій сайт на урядовому домені, а стаття про альтернативний містобудівний кодекс, над яким працюють в профільному комітеті безслідно зникла з сайту “Урядового кур’єру”.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський сказав, що половина мерів підтримує так званий містобудівний законопроєкт 5655 і вважає, що він усуває корупційні ризики. Інша половина, здебільшого великих міст, вважають, що закон забере у них повноваження.
"Вето я вже накласти не можу, час пройшов", – сказав президент.
Володимир Зеленський додав, що дав доручення своїй команді зібрати мерів обох сторін і з ними поспілкуватися.
Докладно про те, кому в парламенті вигідно протягувати містобудівну реформу без обговорення, читайте в матеріалі Руху Чесно на LB.ua.
Після ухвалення законопроєкту петиція з закликом ветувати його набрала необхідну кількість підписів.
Закон було направлено на підпис президенту 19 грудня, відведений Конституцією термін для ветування вже закінчився.
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