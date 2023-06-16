Комуністичною назвою Повітрянофлотський проспект не можна шанувати пам‘ять Повітряних Сил ЗСУ – депутати від “ЄС”

У проєкті рішення про перейменування проспекту Повітрофлотський на проспект Повітрянофлотський йдеться про те, що цим

Однак, депутати від “Європейської Солідарності” вважають це маніпуляцією тому й не підтримували перейменування, повідомляє “ВК”.

Зокрема депутат та військовий ЗСУ Олександр Погребиський зазначив, що на засідання Київради винесли маніпулятивне перейменування, коли радянську назву хочуть залишити прикриваючись загиблими пілотами ЗСУ.

“Я дуже не люблю, коли маніпулюють загиблими захисниками й сьогодні це, на жаль, чую з виступів колег. Хочу сказати, що місто Київ шанує своїх загиблих захисників. Є дуже багато назв які достойно увіковічать назву тих самих льотчиків й військових Повітряних сил України й не будуть ніяким чином натякати на радянське минуле цієї назви”, – наголосив Погребиський.

Його колега по фракції Леонід Ємець з трибуни сесійної зали Київради зазначив, що “ЄС” не допустить збереження комуністичної назви проспекту та запропонував перейменувати Повітрофлотський на проспект Повітряних Сил України.

“Я завжди був за те, щоб Україна позбавилась радянського минулого. Щоб у нас нічого не залишилось з того, що вело нас до знищення. І ви знаєте, вулиця Повітрофлотська була названа на честь радянського червоного флоту. І задача була, щоб не залишилося ніякої пам‘яті. Фракція “Європейської солідарності” були й залишаємося на тому, що це ганебне минуле повинно залишитися у минулому. Перейменовуйте, будь ласка, ми допоможімо на проспект Героїв України, Захисників України, Повітряних Сил України. Але, вибачте, вулиця Повітряного флоту радянського союзу у Києві не буде. Не за нашої черги”, – наголосив з трибуни Ємець.

Додамо, для відхилення проекту рішення у Київраді потрібно два негативних голосування за проект по суті. Сьогодні депутати Київради не підтримали проєкт за основу.

Нагадаємо, у голосуванні “Київ-Цифровий” понад 19 500 кияни віддали голоси за перейменування проспекту на Повітрянофлотський.

За офіційним висновком експертної топонімічної комісії Київради та Українського інституту національної пам’яті Повітрофлотський проспект та вулиця дерусифікації чи декомунізації не підлягають, адже сучасна назва проспекту з 1963 року, і не містить ознак, пов’язаних з комуністичним режимом.