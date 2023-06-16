Англосаксы в Крыму

Что англосаксы сделали после 1066 то есть сразу после Норманского завоевания? После завоевания в 1066 г. англосаксонцы сначала запустили кампанию сопротивления новому королю Вильгельму и его нормандским захватчикам, но она оказалась безуспешной. В течение двадцати лет после вторжения почти вся знать либо погибла, либо бежала из страны. Некоторые бежали в Шотландию или за границу; другие остались беспокоить захватчиков. Но летописи в большинстве своем молчат об этих последних, отражая пафос их тяжкой судьбы.

В целом перед англосаксами стояли два варианта: они могли остаться и посмотреть, что принесет нормандское правление или они могли покинуть Англию ее завоевателям и искать новую жизнь в другом месте. Несколько тысяч английских дворян и их последователей решили принять этот последний вариант. Но они не просто сбежали в соседние регионы Европы. Они переплыли прямо через Средиземное море, основав себе новую родину за тысячи миль — создав средневековую Новую Англию на северном побережье Черного моря.

В историческом плане эту эмиграцию можно сравнить как бы с эмиграцией русской элиты и дворянства 1917 года, когда она столкнулась с большевистским террором. Эта эмиграция была так велика, особенно, кажется, из западной страны, Англии, и так долго она продолжалась, что мы должны предположить, что это произошло с одобрения Вильгельма I и его преемников. Кажется почти уверенным, что это был их способ избавиться от мятежного древнеанглийского правящего класса и его сторонников среди народа. Изгнание, организованное государством, было, наконец, бескровным уничтожением тех, кто выступал против Уильяма и нового порядка. Не случайно выход продолжался только в двенадцатом веке.

Почему они выбрали Константинополь?

Во-первых, потому что, вероятно, еще во время правления Эдуарда-Исповедника (не забывайте, что он также был наполовину норманом) недовольные элементы, кажется, уже выехали в Константинополь, где императоры нуждались в людях для борьбы в их армии, особенно против турок , представлявших угрозу на Востоке.

Во-вторых, многие датчане и другие скандинавы (такие как Гарольд, муж дочери Мудрого Елизаветы Ярославны) сформировали там элитную «варяжскую гвардию» и обрели славу и богатство.

В-третьих, Константинополь был известен как самый большой, самый богатый и красивый город во всей Европе, «Царьград». У него были давние торговые связи с Южной Британией

Известия обо всем этом наверняка дошли и до Англии. Доказательства значимого английского элемента в варяжской гвардии средневековых византийских императоров обсуждались неоднократно. Варяжская гвардия была личной охраной византийского императора со времен Василия II (976-1025); она была основана, чтобы обеспечить императора надежной силой, не привлеченной к внутренней политике Византийской империи и поэтому на нее можно было положиться во времена гражданских беспорядков. Хотя первоначально состоял из русов из Киева, а скандинавские воины впоследствии составляли важную часть гвардии до одиннадцатого века, с конца одиннадцатого века он также имел значительный английский компонент. Мы знаем, что в 1070 году некий Иоаннис Рафаилис, имперский агент или «проспатарий», прибыл в Англию, чтобы вербовать воинов для имперской армии. Молодые англичане и англо-датчане, особенно знатного происхождения, безусловно, были бы привлечены.

В четвертых, были те, кому не нравились новые порядки в Церкви или государстве норманнов. Духовно они могли обрести убежище в Константинополе и свободу продолжать жить в ритуале и духе староанглийской церкви в имперской столице. Возможно, бессознательно их чувства тянули их в тот город, который символизировал единство христианского мира на протяжении древнеанглийского периода.

История свидетельствует, что в 1075 году Сивард, граф Глостер, возглавил флотилию из Англии в Средиземном море. На борту находился цвет местной аристократии Англии, лишенной прав гражданства в результате норманского завоевания 1066 года. Они достигли Константинополя, получив от императора разрешение поселиться на византийских землях на северном берегу Черного моря, если смогут их отвоевать.

Они это сделали и основали Новую Англию, города которой повторяли названия покинувших поселенцы. Сегодня от колонии не осталось ни следа, но эта Новая Англия (на Крымском полуострове и непосредственно на его востоке) должна была просуществовать по крайней мере несколько сотен лет. До XIV века жители Новой Англии ежегодно поздравляли императора с Рождеством «на их родном языке, на английском».

Пока история, как описано выше, явно интригующая и, кроме того, в значительной степени подтверждается всеми доступными источниками, как северными, так и византийскими.

Это потому, что существование Новой Англии упоминается только в двух базовых средневековых текстах, оба далеки по времени и месту от их темы, и оба, возможно, происходят из одного источника, поскольку они были утрачены. Хотя дополнительные данные мы находим и в других документах XI-XIV веков.

Старейшим из основных текстов является Chronicon Universale Anonymi Laudunensis, написанный во Франции XIII века, где речь идет об английской эмиграции 4350 человек на борту 235 кораблей, прибывших в Константинополь в 1075 году.

Более поздним текстом является «Сага об Эдуарде Исповеднике», написанная в Исландии в XIV веке. В ней упоминается смерть короля Дании Свена II Эстридссона (1074 или 1076) как катализатора эмиграции. Свен был последней надеждой саксонской знати на освобождение от норманнского ига.

Нормандские завоеватели, несомненно, рады избавиться от этой неприятной группы, возможно, направили английских эмигрантов в недавние завоевания своих родственников в Средиземном море. По дороге на Сицилию английский флот опустошил Сеуту, захватил Майорку и Менорку, но наконец взял курс на Константинополь, услышав о том, что язычники осаждали столицу империи.

Другой источник («Historia Monasterii de Abingdon») рассказывает об монахе Кентерберийском по имени Джозеф, посетившем Константинополь примерно в 1090 году, возвращаясь из паломничества в Иерусалим. Он нашел там несколько своих земляков и узнал среди них своих друзей. Теперь они находились в императорском доме и были друзьями офицера, ответственного за охрану святых мощей. Historia Monasterii de Abingdon также записывает, что во время правления Генриха I англичанин по имени Ульфрик прибыл с миссией от императора Алексея — цель не указана, но, возможно, это была дальнейшая попытка нанять наемников.

Известно об участии англичан в событиях Византийской истории из греческих и французских источников. “Алексиада” Анны Комниной, дочери византийского императора Алексея I, подтверждает присутствие английских солдат в армии ее отца, записывая, что они происходили из “Туле”, общего названия острова Британия.

В 1204 году франкская армия Четвертого крестового похода, отклонившись от своей первоначальной цели напасть на мусульманский Египет, вместо этого осаждала и захватила христианский Константинополь. Никита Хониат был византийским летописцем боев, приведших к падению города. Он пишет, что попытка высадки у Влахернского дворца была отражена пизанскими наемниками и «варварами-топороносцами». Надо привести небольшое объяснение.

Франкский очевидец и хронист Роберт де Клари, описывая битву, рассказывает об «англичанах, датчанах и греках», защищавших башни «топорами и мечами». Другой франкский крестоносец де Вильгардуэн сообщает, что стены обслуживали англичане и датчане, и что бои были очень жестокими с использованием топоров и мечей. Один из участников переговоров, посланный к императору, где Виллардуэн описывает прохождение мимо англичан и датчан, во всеоружии топорами, стоя у ворот города и весь путь во дворец.

После падения города в 1204 году мало упоминаний о варяжской гвардии, и считается, что она исчезла в тени своей прежней славы. Однако следы английских варягов все же остались. Император Михаил VIII (1261-1282), отвоевавший Константинополь после краха Франкской «империи», упоминает об активном и неоднократном использовании своего «Englinovarangoi» (английской гвардии) для защиты своего уменьшенного Византийского царства.

Но вернемся к событиям конца XI века. Понятно, как драматичен был уход в Византию в 1070-х годах великой английской группы, которой надоело нормандское господство. Английские авторы, возможно, оторвались от своих героев или, что вероятно, «молчание в латинских и англо-нормандских источниках 12-го века о судьбах побежденного поколения… может быть проявлением травмы».

Несмотря на то, что ряд незначительных деталей, таких как имя лидера изгнанников и точный маршрут, которым они шли, чтобы добраться до Константинополя, различаются между рассказами, все доступные источники рисуют взаимодополняющую и последовательную картину.

Но главные элементы истории одинаковы в обоих базовых текстах: корабли и их благородный экипаж, их помощь Константинопольскому императору и благодарное предложение включить их в Варяжскую гвардию. Другие источники подтверждают эту историю, но то, что далее, содержится лишь в основных источниках, то есть в упомянутых нами выше «Хроникони» и «Саге об Эдуарде Исповеднике».

Последний источник говорит, что: «Граф Сигурд и другие вожди умоляли императора Алексея дать им несколько городов и городов, которыми они могли бы владеть, а также их наследникам после них. Император знал о земле к северу от моря, которой раньше правили его предшественники, но которая была завоевана жившими там до сих пор язычниками. Государь даровал эту землю им и наследникам, если они смогут ее завоевать». Между тем «некоторые англичане остались в Миклагарде [„большом городе“, то есть Константинополе], тогда как граф Сигурд и другие поплыли на север к этой земле и имели там много битв, завоевывая землю и изгоняя тех, кто там жил раньше. Они окрестили свою новенькую землю Англией. Ранее существующие и новые города они назвали в честь английских городов — Лондон, Йорк и другие. Земля лежит шесть дней и ночей к востоку и северо-востоку от Города. С тех пор там живут англичане».

Итак, англичане отплыли в Константинополь, одолев облегающий флот и очистили языческую армию. Правитель Константинополя Алексей I Комнин предложил взять англичан на службу, позволив им жить в Константинополе на правах его личной охраны, «как это было обычаем шедших на это за плату варягов». Хотя некоторым англичанам нравилась эта идея, граф Сивард и некоторые другие желали иметь свои полунезависимые земли, чтобы управлять им до старости. Алексей рассказал им о земле над морем, которая раньше была под властью императора Константинополя, но теперь была занята язычниками, то есть половцами. Император предоставил эту землю англичанам, и часть во главе с графом Сивардом отплыла к этой земле, а остальная часть англичан осталась на службе у Алексея в Царьграде. Земля лежала «6 дней севернее и северо-восточнее Константинополя», и была завоевана графом Сивардом, который после многих битв прогнал половцев. Они называли это “Новая Англия”, а главные города территории назывались “Лондон”, “Йорк” и “по названиям других крупных городов Англии”. Англичане не приняли «закон Святого Павла» (литургию восточного обряда), а вместо этого искали епископов и других латинских священнослужителей из Венгерского королевства.

Многие историки, тем не менее, восприняли историчность колонии. В целом среди историков общепризнано мнение, что британские англосаксы действительно мигрировали в Константинополь в эти годы и присоединились к варяжской гвардии, о чем можно несомненно доказать из других источников.

А основной источник «Хроникон» добавляет, что сборщик налогов, посланный императором Алексеем в Angli orientales (Восточной Англии), был убит ими, после чего оставшиеся в Константинополе англичане бежали в Новую Англию, где занялись пиратством.

Видимо, между новоангличанами и императором снова наладились дела, поскольку они продолжали поставлять людей в варяжскую гвардию — последние сообщения об англичанах в гвардии датируются 1404 годом.

Но где именно был их новый дом? Расстояние и время плавания, упомянутые в саге, соответствуют Херсону, византийской провинции в Крыму, которая была потеряна в конце 11 века от захватнического войска половцев, тюркского кочевого народа.

Тогда наемник и блестящий англосаксонский стратег, граф Сивард, восстанавливает контроль над византийской фемой (департаментом) на юге Крымского полуострова. Используя это как свою базу, он в конце концов сформировал собственное полунезависимое княжество в Крыму под названием «Новая Англия».

Возможность того, что англичане вернули его византийцам, подтверждается рядом карт этой территории XIV-XVI веков. Лондина, Сусако и Вагрополис изображены на итальянском атласе 1553 в районе Керченского пролива, ведущего к Азовского моря. Susaco, он же Porto di Susacho, является древнейшим из пяти английских топонимов, появляющихся в атласах с XIV по XVI век. Это может касаться «саксов» или даже «сассекс». На более подробных картах XV и XVI веков Лондина показана рядом с Сусако. Отсюда многочисленные ссылки на Flumen Londina (река Лондина).

Оба места расположены к востоку от Керченского пролива, тогда как два других «английских» топонима находятся на западе, на самом Крымском полуострове: Варанголимен и Вагрополе, которые переводятся соответственно как «Порт варягов» и «Город варягов». Третий родственный топоним, Varangido Agaria, был расположен у устья Дона, на Азовском море (само обозначенное как Warang Sea на сирийской карте около 1150 г.).

Некоторые ученые утверждают, что это должны быть именно английские варяги, и их территория, таким образом, простиралась от южной оконечности Крымского полуострова через южный берег Азовского моря к востоку от Керченского пролива.

Подтверждением этой теории является отчет францисканских монахов середины XIII века, в котором говорится о Terra Saxoni («Землю саксов»), усеянную укрепленными городами и населенную христианами (в отличие от язычников или мусульман). История о том, как они отражали татарское нашествие, свидетельствует о том, что они были грозной боевой силой: «Когда мы были там, нам рассказали, что татары осаждали какой-то город этих саксов и пытались его покорить. Жители, однако, сделали двигатели, как у татар, и все они сломали, и татары не смогли подойти к городу, чтобы воевать из-за этих двигателей и снарядов… Наконец они совершили подземный ход и, ворвавшись в город, пытались поджечь его, а другие сражались. , но жители поставили группу для тушения огня, а остальные храбро сражались с проникшими внутрь и, убив многих из них и ранив других, они заставили их отступить в свою армию. Татары, поняв, что ничего не могут им сделать и что многие из них погибают, отступили от города».

Это подтверждает теорию о том, что главным занятием этих англо-варягов была война, регулярно снабжавшая охрану императора новыми бойцами.

Нам очень мало известно об этой Новой Англии на Черном море, включая, когда и как она закончилась. Их потомки, возможно, все еще находятся в этом регионе сегодня. Конечно, их язык, очевидно, сохранялся веками, но с течением времени был забыт. Более известно о крымском готском языке, который был восточногерманским, именно на нем и разговаривали крымские готы в некоторых изолированных местах Крыма. Существование германского диалекта в Крыму отмечается в ряде источников с IX-го по XVI-е века. Сколько продержалось в Крыму староанглийский неизвестный, скорее всего до XV века.

В заключении скажем, что колония не была бы достаточно велика, чтобы долго выживать сама по себе. Хотя большинство историков соглашаются, что после 1066 г. в Византию произошла миграция англичан, вероятно, что они были бы достаточно сильной силой, чтобы выделить собственную землю против вражеских половцев, и на такой отдаленной территории. Есть упоминания об «англичанах» в варяжской гвардии вплоть до осады Константинополя в 1204 году, где они, как говорится, были особенно яростными в борьбе со своим давним врагом, нормандскими рыцарями. После этого когда старая империя временно исчезла и была заменена латинской администрацией, а «английские» наемники ассимилировались с местным населением.

Источник: Newssky