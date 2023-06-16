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Аль Пачино стал отцом в 83 года
16 июня 2023 | 08:53
Ему родила ребенка 29-летняя Нур Альфаллах, которая ранее встречалась с Миком Джаггером (ему сейчас 79). Также ее видели на ужине с Клинтом Иствудом (сейчас ему 93).
Это четвертый ребенок у Пачино и первый с Альфаллах.
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