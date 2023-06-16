ТЕМА

Аль Пачино стал отцом в 83 года

16 июня 2023 | 08:53


 Ему родила ребенка 29-летняя Нур Альфаллах, которая ранее встречалась с Миком Джаггером (ему сейчас 79). Также ее видели на ужине с Клинтом Иствудом (сейчас ему 93).

Это четвертый ребенок у Пачино и первый с Альфаллах.



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