Украинский футбол понес невосполнимую утрату

16 июня 2023 | 11:13

Судья Шевченковского районного суда города Львов Галина Белинская удовлетворила ходатайство прокурора об изменении меры пресечения президенту Украинской ассоциации футбола Андрею Павелко. Он должен будет содержаться под стражей 60 дней.

Соответствующее решение суда принято по делу о хищении средств на строительстве завода по изготовлению искусственной травы для футбольных полей. У адвокатов Андрея Павелко есть время для того, чтобы подать апелляцию, сообщают Новини Live.

Накануне дело руководителя Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко из Киева передали во Львов. Юристы считали, что у обвинения нет оснований для решения о лишении свободы футбольного чиновника, но судьи оказались другого мнения.

47-летний Павелко является президентом Украинской ассоциации футбола с 6 марта 2015 года.