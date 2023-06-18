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Абрамович включил заднюю
18 июня 2023 | 12:45
Экс-владелец лондонского "Челси" Роман Абрамович не подписывает договор о передаче Украине средств от продажи футбольного клуба, утверждает Daily Mail.
По информации издания, Абрамович хочет, чтобы часть средств была передана пострадавшим из России. Британские власти выступают против и надеются, что деньги будут переданы Украине до зимы.
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