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Прокуратура рвется взять депутатку Арьеву под стражу
19 июня 2023 | 21:46
Апелляционный суд Киева сегодня изменил меру пресечения подозреваемой Аревой с ночного на круглосуточный домашний арест. Прокуратура ходатайствовала о содержании под стражей.
«Суд частично удовлетворил апелляционную жалобу прокуратуры, отменил решение суда первой инстанции и принял новое, применив к подозреваемой меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного средства контроля», - сообщили в прокуратуре Киева.
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