Байден вважає реальною загрозу використання ядерної зброї Путіним

20 июня 2023 | 11:30

Загроза використання тактичної ядерної зброї російським президентом Володимиром Путіним є реальною. Про це заявив президент США Джо Байден, передає Reuters.

"Коли я був тут близько двох років тому і казав, що хвилююся про висихання річки Колорадо, усі дивилися на мене, як на божевільного. Вони подивилися на мене так, як коли я сказав, що хвилююся щодо використання Путіним тактичної ядерної зброї. Це реально", – сказав він.

Як зауважує агентство, ці слова пролунали через кілька днів після того, як президент США назвав заяву Путіна про те, що Росія розмістила свою тактичну ядерну зброю в Білорусі, "абсолютно безвідповідальною".

25 травня очільники міністерств оборони РФ та Білорусі підписали документи, які визначають порядок зберігання російської ядерної зброї. Тоді самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія вже почала перекидати зброю.

Своєю чергою Путін заявив, що ядерну зброю доставлять після 7-8 липня. Однак 16 червня він зазначив, що перші російські заряди вже перебувають на території Білорусі, а остаточно переміщення завершиться до кінця року.