ТЕМА

Маск не оставил идею набить морду Цукербергу

28 июня 2023 | 11:21

Илон Маск, судя по всему, не отказался от идеи провести бой с Цукербергом.


Выяснилось, что владелец Tesla провел тренировку с известным ученым, блогером, обладателем черного пояса по джиу-джитсу Лексом Фридманом.

По словам спортсмена, тренировка была спонтанной, но длилась  несколько часов, а Маск крайне впечатлил его силой, мощью и навыками ведения боя.



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© фото: Павел ПАЩЕНКО

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