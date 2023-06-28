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Маск не оставил идею набить морду Цукербергу
28 июня 2023 | 11:21
Илон Маск, судя по всему, не отказался от идеи провести бой с Цукербергом.
Выяснилось, что владелец Tesla провел тренировку с известным ученым, блогером, обладателем черного пояса по джиу-джитсу Лексом Фридманом.
По словам спортсмена, тренировка была спонтанной, но длилась несколько часов, а Маск крайне впечатлил его силой, мощью и навыками ведения боя.
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