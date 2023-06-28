Маск не оставил идею набить морду Цукербергу

По словам спортсмена, тренировка была спонтанной, но длилась несколько часов, а Маск крайне впечатлил его силой, мощью и навыками ведения боя.

Выяснилось, что владелец Tesla провел тренировку с известным ученым, блогером, обладателем черного пояса по джиу-джитсу Лексом Фридманом.

Илон Маск, судя по всему, не отказался от идеи провести бой с Цукербергом.