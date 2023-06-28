"Укроборонпромом" заинтересовалась контрразведка

28 июня 2023 | 18:09

Государственный концерн “Укроборонпром” признал проблемы с реализацией ракетной программы: значительная часть ее выполнена, но некоторые вопросы остаются нерешенными.

“Несмотря на то, что значительная часть ракетной программы, разработанной по поручению президента Украины командой “Укроборонпрома” и утвержденной на самом высоком уровне, успешно выполнена, некоторые вопросы дальнейшей ее реализации остаются нерешенными”, — говорится в сообщении “Укроборонпрома”.

По решению генерального директора ДК “Укроборонпром” Юрия Гусева — в рамках координации — подразделениями безопасности концерна в марте-апреле этого года была проведена проверка по установлению причин невыполнения отдельных мер ракетной программы.

Результаты служебной проверки для принятия соответствующих мер 25 апреля текущего года были направлены в Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины и Департамента контрразведки Службы безопасности Украины, отметили в “Укроборонпроме”.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров утвердил в должности нового руководителя государственного концерна “Укроборонпром” Германа Сметанина. Соответствующее решение будет обнародовано 26 июня, а вступит в силу оно 28 июня.

Как отметили источники ЭП, действующий глава “Укроборонпрома” Юрий Гусев провалил ракетную программу: “По данным УП, согласно новым планам президенту Владимиру Зеленскому было обещано, например, что уже в мае 2023 года украинские ракеты “Сапсан” (экспортное название “Гром-2”) будут массово уничтожать российскую военную инфраструктуру в глубине территории РФ”.

“Гусев в ракетной программе был не просто смотрителем как глава концерна, а непосредственным координатором. Там завал. Есть еще “дрон на 1000 километров”, но его никто не может найти, где он и кто его выпускает. А президент спрашивает: “Где ракеты? Где дроны?”, — заявил собеседник из окружения президента.

Также отмечалось, что Гусев попросил президента перевести его на дипломатическую работу в одну из стран Европы, с которыми Украина имеет тесные оборонные контакты, но пока утвердительного ответа от президента Гусев еще не получал.