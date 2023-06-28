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Зеленский обещает налоговую без налоговиков и таможню без таможенников
28 июня 2023 | 18:12
... но после войны.
Президент Владимир Зеленский обещает радикальную реформу налоговой службы и таможни, уменьшение налогов и минимизацию контактов чиновников с гражданами, но в обмен на закрытие схем и добросовестность налогоплательщиков. Об этом президент заявил во вторник во время выступления в Верховной Раде президент.
“Наша цель — налоговая без налоговиков, таможня без таможенников. Автоматические цифровые процедуры”, — сказал президент Украины.
По его словам, цифровизация дает колоссальные возможности упрощать отношения в области налогов, таможни, где есть любой контакт между гражданином и чиновником, между бизнесом и чиновником.
При этом, президент в очередной раз подтвердил, что хотел бы снизить налоги. Но это, по его словам, повлечет усиленную ответственность.
“Украине нужен новый налоговый договор между государством и обществом, реальная легализация имущества. Но когда Украина победит ... снижение налогов должно означать повышенную налоговую добросовестность”, — сказал президент.
В то же время он также подтвердил свои слова, что такие изменения должны произойти уже после войны, поскольку сейчас, “во время такой войны и очевидной зависимости Украины от сотрудничества с финансовыми донорами”, Украина себе этого позволить не может.
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