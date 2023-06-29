ТЕМА

"Квіти України" врятовано

29 июня 2023 | 09:16

Власник ТОВ “Квіти України” вирішив продати модерністську будівлю однойменного навчально-методичного павільйону в середмісті Києва.


 Оголошення про продаж об’єкту нерухомусті 28 червня з’явилися одразу на кількох рієлторських майданчиках. Ціна питання 5 за гаком мільйонів доларів США. Новому власнику пропонують облаштувати в будинку торгові площі, кафе, бар, ресторан та інші об'єкти сфери послуг. Громадські активісти, які 2 роки ведуть боротьбу за будівлю новину про продаж “квітів” сприйняли із оптимізмом.


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