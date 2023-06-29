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Буданов: "Вагнера" більше не буде на території України
29 июня 2023 | 17:00
Після невдалого заколоту Євгена Пригожина "вагнерівці" більше не братимуть участі у бойових діях не території України. Про це заявив у коментарі Українській правді керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.
"Ми отримали компрометацію російського керівництва. В черговий раз зруйновано міф про непохитність російського режиму. Було нанесено втрати військово-космічним силам РФ. А ще – ПВК "Вагнер" більше не братиме участь у бойових діях на території України. А це найефективніший підрозділ РФ, який вмів досягати успіху за будь-яку ціну", – сказав Буданов.
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