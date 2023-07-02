Россия опускает железный занавес для чиновников

02 июля 2023 | 09:29

ЛДПР готовит проект о временной блокировке выезда в недружественные страны близких родственников высокопоставленных чиновников, сообщил РИА Новости депутат ГД Каргинов.

По его словам, такие поездки и раньше вызывали раздражение в обществе, а сейчас не только непозволительны, но и опасны: родственников чиновников могут задержать, чтобы оказывать на них давление. Ограничения могут коснуться также правоохранителей, судей, топ-менеджеров госкорпораций, совета директоров ЦБ, ЦИК, губернаторов и депутатов.



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