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Россия опускает железный занавес для чиновников
02 июля 2023 | 09:29
ЛДПР готовит проект о временной блокировке выезда в недружественные страны близких родственников высокопоставленных чиновников, сообщил РИА Новости депутат ГД Каргинов.
По его словам, такие поездки и раньше вызывали раздражение в обществе, а сейчас не только непозволительны, но и опасны: родственников чиновников могут задержать, чтобы оказывать на них давление. Ограничения могут коснуться также правоохранителей, судей, топ-менеджеров госкорпораций, совета директоров ЦБ, ЦИК, губернаторов и депутатов.
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