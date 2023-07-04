|
Маск и Цукерберг настроены серьезно. Мордобой будет
04 июля 2023 | 11:13
Илон Маск в рамках подготовки к бою с Цукербергом провел тренировку с экс-чемпионом UFC, легендарным бойцом Жоржем Сен-Пьером.
Президент UFC ранее заявил, что провел переговоры с обоими миллиардерами - и Маск, и Цукерберг серьезно настроены на бой, он может пройти в Лас-Вегасе.
также читайте
[28.06.2023]
[18.06.2023]
[16.06.2023]
[16.06.2023]
|
по теме
Россия опускает железный занавес для чиновников
02. 07. 2023 | 09:29
ЛДПР готовит проект о временной блокировке выезда в недружественные страны близких родственников высокопоставленных чиновников, сообщил РИА Новости депутат ГД Каргинов.
Буданов: "Вагнера" більше не буде на території України
29. 06. 2023 | 17:00
Після невдалого заколоту Євгена Пригожина "вагнерівці" більше не братимуть участі у бойових діях не території України. Про це заявив у коментарі Українській правді керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.
"Квіти України" врятовано
29. 06. 2023 | 09:16
Власник ТОВ “Квіти України” вирішив продати модерністську будівлю однойменного навчально-методичного павільйону в середмісті Києва.
Зеленский обещает налоговую без налоговиков и таможню без таможенников
28. 06. 2023 | 18:12
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»