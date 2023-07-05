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Взрывы гранат в райсуде Киева и конвоир в заложниках у обвиняемого
05 июля 2023 | 18:09
Взрыв произошел в Шевченковском райсуде Киева. Обвиняемый взорвал в конвойном помещении 3 гранаты и взял конвоира в заложники. А это как, вообще?! Обвиняемые гуляют по суду с гранатами? Как они там оказались? Круче убийства снайпером Макса Курочкина во дворе суда.
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