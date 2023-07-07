ТЕМА

Суд забрав в росіян літак.

07 июля 2023 | 12:52

В Україні націоналізовано «борт» одного з найбільших виробників військової авіатехніки Росії.


Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін'юсту про передачу в дохід України вантажопасажирського літака АН-140-100, який належав компанії «Ростех». 

До повномасштабного вторгнення його передали держпідприємству «Антонов» для проведення ремонтних робіт.

Вартість літака приблизно $4000000.



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