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Суд забрав в росіян літак.
07 июля 2023 | 12:52
В Україні націоналізовано «борт» одного з найбільших виробників військової авіатехніки Росії.
Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін'юсту про передачу в дохід України вантажопасажирського літака АН-140-100, який належав компанії «Ростех».
До повномасштабного вторгнення його передали держпідприємству «Антонов» для проведення ремонтних робіт.
Вартість літака приблизно $4000000.
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