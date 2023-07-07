ТЕМА

У Києві запрацювала екстренна служба 112

07 июля 2023 | 21:44

7 липня Міністерство внутрішніх справ запровадило єдиний номер для всіх екстренних служб - 112. Наразі дана служба працює лише в Києві. Про це повідомляє МВС україни.


Кол-центр 112 вже почав обробляти вхідну інформацію з усієї столиці. В МВС розповіли, що спочатку до операторів надходять дзвінки від громадян, а далі ці запити скеровують до необхідних підрозділів, які відповідно реагують.

Оператори служби 112 володіють англійською мовою. Є також такі, які знають можу жестів та можуть спілкуватися із заявниками через відеодзвінок. Щоб зв'язатися з таким оператором необхідно відправити смс-повідомлення на номер 112 і очікувати посилання на з’єднання. У відомстві наголошують, що дана служба буде розвиватися. Спочатку кол- центри 112 запрацюють в усіх містах-мільйонниках, а потім поширяться на інші населені пункти. У Міністерстві зазначили, що охопити всю Україну планують до кінці 2024 року.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: .

Сhema Madoz

   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100