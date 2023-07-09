ТЕМА

Взрывы гранат в райсуде Киева и конвоир в заложниках у обвиняемого

09 июля 2023 | 20:02


Взрыв произошел в Шевченковском райсуде Киева. Обвиняемый взорвал в конвойном помещении 3 гранаты и взял конвоира в заложники. А это как, вообще?! Обвиняемые гуляют по суду с гранатами? Как они там оказались? Круче убийства снайпером Макса Курочкина во дворе суда.

Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100