Взрывы гранат в райсуде Киева и конвоир в заложниках у обвиняемого

Взрыв произошел в Шевченковском райсуде Киева. Обвиняемый взорвал в конвойном помещении 3 гранаты и взял конвоира в заложники. А это как, вообще?! Обвиняемые гуляют по суду с гранатами? Как они там оказались? Круче убийства снайпером Макса Курочкина во дворе суда.

новости | архив | фототема | редакция | RSS



© 2005 - 2007 «ТЕМА»

Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.

Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).



Код нашей кнопки:



