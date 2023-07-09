На расії вирішили здолати гомосексуалізм

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Голова Верховної Ради України V скликання Олександр Мороз під час зустрічі з молодими ученими, яка проходила в Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка в Києві у п'ятницю, 15 червня 2007 р. Фото Анастасії Сироткіної