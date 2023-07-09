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На расії вирішили здолати гомосексуалізм
09 июля 2023 | 20:03
В российских больницах начали лечить гомосексуализм. В поликлиниках теперь есть специальные сексологи, которые будут помогать людям "страдающим психическими расстройствами, связанными с половым развитием и ориентацией". Чи даватимуть лікарняні в разі загострення хвороби - не повідомляють.
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