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На расії вирішили здолати гомосексуалізм

09 июля 2023 | 20:03


В российских больницах начали лечить гомосексуализм. В поликлиниках теперь есть специальные сексологи, которые будут помогать людям "страдающим психическими расстройствами, связанными с половым развитием и ориентацией". Чи даватимуть лікарняні в разі загострення хвороби - не повідомляють.

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