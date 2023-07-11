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І НАТО - без ПДЧ
11 июля 2023 | 11:10
⚡️⚡️В НАТО домовилися скасувати План дій щодо членства для майбутнього вступу України до Альянсу, - Кулеба.
План дій щодо членства (ПДЧ) — це програма НАТО для адаптації країн-кандидатів перед вступом. Її схвалили в 1999 році і відтоді через неї пройшли 11 країн Європи. Але минулого року Альянс запросив Фінляндію та Швецію до НАТО без ПДЧ — тому Україна теж наполягала, щоб обійти цю програму. Таким чином вступ України до НАТО може бути значно пришвидшено.
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