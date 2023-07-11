ТЕМА

І НАТО - без ПДЧ

11 июля 2023 | 11:10

⚡️⚡️В НАТО домовилися скасувати План дій щодо членства для майбутнього вступу України до Альянсу, - Кулеба.


План дій щодо членства (ПДЧ) — це програма НАТО для адаптації країн-кандидатів перед вступом. Її схвалили в 1999 році і відтоді через неї пройшли 11 країн Європи. Але минулого року Альянс запросив Фінляндію та Швецію до НАТО без ПДЧ — тому Україна теж наполягала, щоб обійти цю програму. Таким чином вступ України до НАТО може бути значно пришвидшено.

Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: .

Лучезарный, "анально неприкасаемый" депутат Олег Ляшко на трикотажной фабрике "Мрия".
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100