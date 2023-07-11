Гінер й Бабаков втратять все в Україні

11 июля 2023 | 11:10

ВАКС арештував п'ять обленерго російської групи VS Energy. Їх готують до націоналізації.

​​Вищим антикорсудом арештовано та розглядається питання націоналізації: ПрАТ «Рівнеобленерго» (93,2%), АТ «Херсонобленерго» (99,9 %), АТ «Чернівціобленерго» (96,8%), АТ «Житомиробленерго» (95,5%), ПрАТ «Кіровоградобленерго» (72,9%), а також 7 готелів та 2 ТРЦ. VS Energy належить російському кримінальному авторитету Михайлу Воєводіну та його молодшим партнерам - депутату Держдуми РФ, який підтримує війну проти України, Олександру Бабакову та президенту російського клубу ЦСКА Євгену Гіннеру. Це третя за обсягами розподілу електроенергії група обленерго в України, до війни вони розподіляли майже 10% струму в країні. Детально про VS Energy можна прочитати за посиланням: bit.ly/44FB6dA Також ВАКС прийняв рішення про націоналізацію: - ТОВ "Глухівський кар’єр кварцитів" та ТОВ "Миколаївський глиноземний завод", орієнтовної вартості 10 млрд грн (належав Дерипасці); - ТРЦ "Ocean Plaza", орієнтовною вартістю понад $350 млн (раніше належав Ротенбергам); - 100% ТОВ "Авангард-Віларті", яке окрім "Оушен Плаза Проджект (Кіпр) ЛТД" володіє ще компанією "Ітодер Інвестментс Лімітед" (Ethoder Investments Limited) та 66,65% "Інвестиційного союзу "Либідь"; - 88,89% акцій АТ "Перший інвестиційний банк" (належав Гінеру).



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