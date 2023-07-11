Артемию Лебедеву теперь негде жить в Киеве

Немецкая научно-исследовательская станция Neumayer III начала свою работу по исследованию Антарктиды 20 февраля. Строительство станции обошлось Германии в 39 млн евро. Neumayer III сможет функционировать в течение 25-30 лет.

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