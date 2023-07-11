ТЕМА

Артемию Лебедеву теперь негде жить в Киеве

11 июля 2023 | 11:29


Украина конфисковала у блогера и дизайнера Артемия Лебедева две квартиры в центре Киева площадью 138 и 193 квадратных метра

Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Noname

Немецкая научно-исследовательская станция Neumayer III начала свою работу по исследованию Антарктиды 20 февраля. Строительство станции обошлось Германии в 39 млн евро. Neumayer III сможет функционировать в течение 25-30 лет.
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100