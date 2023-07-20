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Українці назвали причини, через які не хочуть платити податки

20 июля 2023 | 12:58

Українці назвали причини, через які не хочуть платити податки.


Серед ключових причин, чому українці не хочуть платити податки - низькі доходи та сумніви, що держава правильно їх витрачає.

Про це свідчать результати соціологічного опитування було проведено Київським міжнародним інститутом соціології на замовлення Центру соціально-економічних досліджень CASE Україна.

Так, на запитання "Чому, на Вашу думку, звичайні громадяни можуть не хотіти платити податки?" 80,3% відповідей припали на варіант "через низькі доходи, які не дозволяють забезпечити гідний рівень життя" (можна було вибрати кілька варіантів).

Водночас 73,6% відповідей прийшлися на варіант "через переконання, що сплачені гроші крадуть або марнують". 

Також 65,8% відповідей стосувалося неможливості впливати на те, куди держава витрачає податки. 

На варіант про низьку якість державних послуг прийшлося 59,8% відповідей.

6% відповідей припало на варіант "через те, що інші громадяни ухиляються від сплати податків".

На інші причини прийшлося лише 11,2% відповідей. 



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