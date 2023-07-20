Супермодель Наомі Кемпбелл та президент національного конкурсу «Міс Україна Всесвіт-2008» Олександра Ніколаєнко під час конкурсу «Міс Україна Всесвіт-2008», в Києві в середу, 20 лютого 2008 р. У конкурсанток були три виходи на сцену: перший - знайомство, другий - вихід в купальниках і останній - інтелектуальний конкурс. Переможницею конкурсу стала харківянка Елеонора Масалаб, вона отримала золоту корону, прикрашену діамантами та аквамаринами. Фото надане прес-службою конкурсу Міс Україна Всесвіт

Украина начала применять предоставленные США кассетные снаряды, пишут американские СМИ со ссылкой на украинские источники. Об этом сообщается московский официальный рупор РИА-Новости.