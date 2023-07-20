ТЕМА

Мы начали закидывать врага кассетными бомбами

20 июля 2023 | 14:40


Украина начала применять предоставленные США кассетные снаряды, пишут американские СМИ со ссылкой на украинские источники. Об этом сообщается московский официальный рупор РИА-Новости.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: УНИАН

Супермодель Наомі Кемпбелл та президент національного конкурсу «Міс Україна Всесвіт-2008» Олександра Ніколаєнко під час конкурсу «Міс Україна Всесвіт-2008», в Києві в середу, 20 лютого 2008 р. У конкурсанток були три виходи на сцену: перший - знайомство, другий - вихід в купальниках і останній - інтелектуальний конкурс. Переможницею конкурсу стала харківянка Елеонора Масалаб, вона отримала золоту корону, прикрашену діамантами та аквамаринами. Фото надане прес-службою конкурсу Міс Україна Всесвіт
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100