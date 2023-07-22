Росія - нафтовий лузер

22 июля 2023 | 13:56

🧮 Аналітики BloombergNEF оцінили собівартість видобутку нафти у різних регіонах світу.

І через цю призму визначили тих, хто має значний запас міцності і може втриматись у разі падіння цін на нафту. Рейтинг собівартості нафтовидобутку склався таким чином: 🇰🇼 Кувейт: 20,5 дол.; 🇸🇦 Саудівська Аравія: 20,7-21,2 дол.; 🇮🇶 Ірак: 23,6 дол.; 🇦🇪 ОАЕ: 25,5-31,8 дол.; 🇮🇷 Іран: 26,0 дол.; 🇺🇸 США (пермський басейн): 26,1-38,0 дол. ✅ На думку аналітиків, ці країни, на долю яких припадає половина доведених запасів, можуть почуватися спокійно на тлі поступового падіння цін на нафту. 🗓 Останнє, за прогнозом експертів – неминучий процес. Вони побудували прогноз ціни ф’ючерсів з різними датами поставки, і він виглядає так: 🔗 найближчі контракти – близько 80 дол./барель; 🔗 листопад 2024 року – 76 дол./барель; 🔗 лютий 2026 року – 73 дол./барель; 🔗 березень 2027 року – нижче 71 дол./барель; 🔗 травень 2028 року – 68 дол./барель; 🔗 липень 2029 року – 67 дол./барель; 🔗 навесні 2030 року – близько 66 дол./барель. 🌱 І хоча крива зменшення цін поступово уповільнюється, однак загальна тенденція, що спостерігається на шляху «енергетичного переходу» і скорочення споживання викопних видів палива - очевидна. 📈 А от для держави-агресора перспективи виглядають сумнішими - собівартість видобутку нафти зросла з 38 дол./барель у 2021 році до майже 50 дол./барель у 2022 році, і тут тенденція на майбутнє теж зрозуміла, як і причини – санкції, труднощі з новим високотехнологічним обладнанням та обслуговуванням існуючого, необхідність продовження користування старими свердловинами на тлі затримок із розвідкою і введенням нових, поглиблення кадрового дефіциту…



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