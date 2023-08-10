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Росфутбол пострадал от атаки украинского дрона
10 августа 2023 | 10:51
Норвежский футболист московского "Динамо" Матиас Норманн покинул Россию после атаки беспилотников на здания "Москва-Сити", рассказали в клубе. Норманн жил недалеко от Сити, в клубе ему предлагали другое жилье, но он все равно решил уехать. Теперь "Динамо" намерено судиться. РИА Новости
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