Транзит “Газпрома” через Украину продолжается в объеме 42,3 млн. кубометров

11 августа 2023 | 09:13

Оператор ГТС Украины” (ОГТСУ) сообщил, что принял 9 августа от “Газпрома” заявку на транспортировку в объеме 42,4 млн куб. м.

Во вторник, 8 августа, показатель был такой же. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны — газоизмерительной станции “Суджа”.

По коридору через ГИС “Сохрановка” заявка не принята.