|
Транзит “Газпрома” через Украину продолжается в объеме 42,3 млн. кубометров
11 августа 2023 | 09:13
Оператор ГТС Украины” (ОГТСУ) сообщил, что принял 9 августа от “Газпрома” заявку на транспортировку в объеме 42,4 млн куб. м.
Во вторник, 8 августа, показатель был такой же. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны — газоизмерительной станции “Суджа”.
По коридору через ГИС “Сохрановка” заявка не принята.
также читайте
[08.08.2023]
[06.08.2023]
[06.08.2023]
[04.08.2023]
[04.08.2023]
|
по теме
Сооснователь "Яндекса" Волож выступил против войны в Украине
11. 08. 2023 | 08:38
Сооснователь интернет-портала "Яндекс" Аркадий Волож впервые с февраля 2022 года высказал свое отношение к российскому вторжению в Украину, резко раскритиковав действия Москвы.
СБУ обыскивает экс-нардепа, оформившего на себя “Прямой” Порошенко
11. 08. 2023 | 08:14
Росфутбол пострадал от атаки украинского дрона
10. 08. 2023 | 10:51
У Украины есть шанс получить $10 млрд от США
10. 08. 2023 | 08:18
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»