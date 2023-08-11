ТЕМА

Транзит “Газпрома” через Украину продолжается в объеме 42,3 млн. кубометров

11 августа 2023 | 09:13


Оператор ГТС Украины” (ОГТСУ) сообщил, что принял 9 августа от “Газпрома” заявку на транспортировку в объеме 42,4 млн куб. м.

Во вторник, 8 августа, показатель был такой же. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны — газоизмерительной станции “Суджа”.

По коридору через ГИС “Сохрановка” заявка не принята.



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