СБУ обыскивает экс-нардепа, оформившего на себя “Прямой” Порошенко

11 августа 2023 | 08:14

СБУ сообщает об обысках у экс-нардепа от “Партии регионов” в деле по отмыванию 500 миллионов гривен. Об этом пишет пресс-служба.

По данным СМИ, речь идет о Владимире Макеенко, бывшем владельце телеканала “Прямой”, который он продал Петру Порошенко. Многие считают, что его право собственности было изначально фиктивным.

Как сообщается официально, обыски проводятся у него дома и в офисах. Также проверяется информация об уклонении от уплаты налогов на сумму более 63 млн грн.

Уголовного производство начато по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем);

ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Макеенко грозит 12 лет тюрьмы.