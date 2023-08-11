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СБУ обыскивает экс-нардепа, оформившего на себя “Прямой” Порошенко
11 августа 2023 | 08:14
СБУ сообщает об обысках у экс-нардепа от “Партии регионов” в деле по отмыванию 500 миллионов гривен. Об этом пишет пресс-служба.
По данным СМИ, речь идет о Владимире Макеенко, бывшем владельце телеканала “Прямой”, который он продал Петру Порошенко. Многие считают, что его право собственности было изначально фиктивным.
Как сообщается официально, обыски проводятся у него дома и в офисах. Также проверяется информация об уклонении от уплаты налогов на сумму более 63 млн грн.
Уголовного производство начато по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
Макеенко грозит 12 лет тюрьмы.
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