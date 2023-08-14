Ахметовский ММК имени Ильича в Мариуполе -под контролем Кадырова

14 августа 2023 | 08:59

Металлургический комбинат имени Ильича в оккупированном Мариуполе перешел под контроль главы Чечни Рамзана Кадырова. Как пишет The Moscow Times, на одном из крупнейших предприятий Украины, принадлежащем “Метинвесту” Ринату Ахметову, недавно появились две новые таблички. Одна — с портретами Кадырова, президента РФ Владимира Путина и так называемого главы ДНР Дениса Пушилина. Второй — с большой надписью “Ахмат — сила” и портретом отца Рамзана Кадырова. На это обратил внимание эксдиректор Transparency International Илья Шуманов.

“Попытайтесь с трех раз угадать, кому теперь принадлежит “Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича”?” — подписал он фотографию проходного завода.

Ранее сообщалось, что бизнесмен из Чеченской Республики (Россия) Валид Корчагин, связанный с семьей приближенного к Рамзану Кадырову Сулейману Геремееву, стал совладельцем компании “ММК Ильича”, зарегистрированной в так называемой “ДНР”.

Корчагин, имя которого до сих пор не было публичным, за время полномасштабной войны приобрел и другие активы — доли в российской сети строительных гипермаркетов OBI и в ушедших из России кофейнях американской сети Starbucks.

В разрушении Мариуполя в Донецкой области в 2022 году принимали участие в том числе и военные из Чечни. Среди них был Руслан Геремеев, родственник Сулеймана Геремеева. Его имя фигурировало по делу об убийстве российского оппозиционера Бориса Немцова.

Шуманов считает, что семья Геремеевых получила доступ к заводу как “награду” за то, что они воевали в Украине.

Позже у “ММК Ильича” появился новый владелец, также связанный с Рамзаном Кадыровым, руководитель московского бойцовского клуба “Ахмат” Алаш Дадашов. Кроме того, в оккупированной части Донецкой области оказалась еще одна крупно принадлежащая ему компания — “Технические материалы”.

И Дадашов, и Корчагин — молодые бизнесмены, ранее не замеченные в интересе к металлургии, поэтому вероятно, что они просто представляют интересы Кадырова и его элиты.

Сам Кадыров в прошлом году рассказывал, что его бойцы разминируют завод, готовя предприятие к открытию.

“Охрану металлургического комбината имени Ильича осуществляют бойцы из Чеченской Республики под руководством дорогого брата, помощника председателя ЧР Вахи Геремеева (Рейнджер)”, — писал он.

7 августа 2023 года Грозный и Мариуполь стали городами-побратимами, что в очередной раз подтвердило интерес Кадырова к захваченным украинским активам.

Металлургический комбинат имени Ильича принадлежит компании “Метинвест” Ринату Ахметову. Во время боев он пострадал меньше, чем другой мариупольский комбинат “Азовсталь”.