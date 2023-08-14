Гособлигации Украины подорожали на 50% за два месяца

14 августа 2023 | 09:04

Долларовые облигации с погашением в сентябре 2025 года сейчас торгуются по 31 центу за доллар, по сравнению с 20 центами в начале июня. Другие валютные облигации продемонстрировали аналогичный рост.

Государственные облигации Украины резко выросли в цене за последние два месяца, поскольку инвесторы становятся более оптимистичными относительно того, сколько своих денег они получат обратно в результате возможной реструктуризации долга. Об этом пишет Financial Times.

“Долг Киева резко вырос после вторжения России в феврале 2022 года, а цены упали еще больше после того, как зарубежные кредиторы проголосовали за замораживание процентных выплат по международным облигациям страны на сумму 20 миллиардов долларов.

Но с начала июня цены выросли более чем на 50%, что сделало украинские облигации одними из лучших на мировых рынках с фиксированной доходностью в этом году, поскольку стабильный поток иностранной помощи укрепляет валютные резервы Киева, тогда как прогнозы относительно экономики страны в последнее время стали несколько менее мрачными”, — пишет FT.

“Рынок пытается выяснить: когда мы наконец проведем реструктуризацию, на каком уровне будут торговаться облигации?”, — говорит портфельный менеджер по развивающимся рынкам в William Blair Дэниел Вуд.

“Любая хорошая новость — рост, высокий уровень валютных резервов, соглашение с МВФ — будет хорошо воспринята инвесторами, потому что это означает, что восстановительная стоимость облигаций Украины] будет выше, чем рынок оценивает сейчас”, — отметил он.

По данным НБУ, золотовалютные резервы Украины выросли до исторического максимума в 41,7 млрд долл, поскольку финансовая помощь от западных стран продолжает поступать.

Инвесторы говорят, что пересмотр МВФ в июне четырехлетней кредитной программы для Украины на сумму $15,6 млрд долл, что позволило Киеву немедленно получить 890 млн долл для поддержки бюджета, также способствовал недавнему росту.

В конце июня МВФ сообщил, что экономика Украины вырастет на 1-3% в 2023 году, улучшив предыдущие прогнозы, которые указывали на падение на 3% в этом году. Вторжение РФ привело к падению ВВП Украины на 29% в прошлом году.

Долларовые облигации с погашением в сентябре 2025 года сейчас торгуются по 31 центу за доллар, по сравнению с 20 центами в начале июня. Другие валютные облигации продемонстрировали аналогичный рост.

Крупнейшими держателями международных облигаций Украины являются BlackRock, Pimco и Fidelity, согласно данным, собранным агентством Bloomberg.

“Это довольно неплохая прибыль за два месяца, — сказал ведущий экономист PGIM Джанкарло Перассо.

“Мы думали об определенном сокращении, но теперь считаем, что реструктуризация может быть более выгодной для нас. Поскольку страна имеет более высокую платежеспособность, чем мы думали раньше”, — добавил Перассо.