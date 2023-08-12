|
Руководство Бюро экономической безопасности уволено
12 августа 2023 | 09:05
Это шестой случай за последние три года.
Руководство Бюро экономической безопасности, которое было назначено только в апреле, уволено. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк со ссылкой на собственные источники.
“Несколько источников подтвердили: предыдущее руководство БЭБ уволено”, — отметил Железняк.
По его словам, временно исполнение обязанностей возложено на заместителя руководителя БЭБ Андрея Пащука.
“Конечно без конкурса”, — отметил Железняк.
“Это уже 6-я смена руководства ГФС (которое стало БЭБ) за последние 3 года”, — добавил депутат.
также читайте
[08.08.2023]
[08.08.2023]
[06.08.2023]
[06.08.2023]
[04.08.2023]
[04.08.2023]
|
по теме
Транзит “Газпрома” через Украину продолжается в объеме 42,3 млн. кубометров
11. 08. 2023 | 09:13
Сооснователь "Яндекса" Волож выступил против войны в Украине
11. 08. 2023 | 08:38
Сооснователь интернет-портала "Яндекс" Аркадий Волож впервые с февраля 2022 года высказал свое отношение к российскому вторжению в Украину, резко раскритиковав действия Москвы.
СБУ обыскивает экс-нардепа, оформившего на себя “Прямой” Порошенко
11. 08. 2023 | 08:14
Росфутбол пострадал от атаки украинского дрона
10. 08. 2023 | 10:51
У Украины есть шанс получить $10 млрд от США
10. 08. 2023 | 08:18
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»