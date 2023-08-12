Руководство Бюро экономической безопасности уволено

12 августа 2023 | 09:05

Это шестой случай за последние три года.

Руководство Бюро экономической безопасности, которое было назначено только в апреле, уволено. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк со ссылкой на собственные источники.

“Несколько источников подтвердили: предыдущее руководство БЭБ уволено”, — отметил Железняк.

По его словам, временно исполнение обязанностей возложено на заместителя руководителя БЭБ Андрея Пащука.

“Конечно без конкурса”, — отметил Железняк.

“Это уже 6-я смена руководства ГФС (которое стало БЭБ) за последние 3 года”, — добавил депутат.