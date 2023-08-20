ТЕМА

В Киеве совершено покушение на замглавы Госналоговой службы Украины

20 августа 2023 | 12:42

17 августа в Киеве произошло покушение на убийство замглавы Госналоговой службы Украины Евгения Сокура. Об этом сообщил глава комитета Рады по финансам Даниил Гетманцев.


“Нападение в центре города. Заказчики — схемщики, потерявшие “бизнес” и перешедшие границу. Евгения удалось спасти слаженными действиями уголовного розыска”, — заявил нардеп.

Исполнители задержаны и дают показания, добавил он. Также Гетманцев публикует фото с задержания.

Полиция об этом не сообщала.



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