В Киеве совершено покушение на замглавы Госналоговой службы Украины

Полиция об этом не сообщала.

Исполнители задержаны и дают показания, добавил он. Также Гетманцев публикует фото с задержания.

17 августа в Киеве произошло покушение на убийство замглавы Госналоговой службы Украины Евгения Сокура. Об этом сообщил глава комитета Рады по финансам Даниил Гетманцев.