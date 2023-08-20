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В Киеве спецы-эксперты били кувалдой по ракете: четыре трупа
20 августа 2023 | 15:23
В результате вчерашней детонации боеприпасов на территории экспертно-криминалистического центра МВД в Киеве погибли четыре человека. Об этом сообщает Страна со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Произошла детонация боевой части управляемой ракеты типа воздух-воздух Р-27 в результате нарушения мер безопасности экспертами центра", - рассказывает источник.
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