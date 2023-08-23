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Розвідка виманила в Україну російський вертоліт Мі-8 із пілотом
23 августа 2023 | 15:15
Спецоперація ГУР тривала більше 6 місяців.
Разом із пілотом на борту були двоє членів екіпажу, які не знали, куди насправді летить гелікоптер. Екіпаж здійснював рейс між двома авібазами і перевозив деталі до винищувачів Су-27, Су-30 см. Мі-8 приземлився у Харківській області. У результаті спецоперації двоє членів екіпажу були ліквідовані. Пілот залишився в Україні, його сімʼю завчасно вивезли до України. Зараз пілот із сімʼєю перебувають в Україні. Мі-8 з деталями до винищувачів буде передано до українських Збройних Сил. За гелікоптер російським пілотам, якщо вони переганяють його до України, платять $500000, також оформляють для пілотів та їхніх родин документи інших країн.
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[10.08.2023]
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