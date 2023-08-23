ТЕМА

Под Тверью погиб Евгений Пригожин

23 августа 2023 | 20:48

В Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, совершавший рейс Москва - Санкт-Петербург, на борту находились 10 человек, из них 3 члена экипажа, по предварительной информации, все погибли, сообщает МЧС РФ


⚡️Как сообщили в Росавиации, начато расследование катастрофы Embraer в Тверской области, среди пассажиров значится фамилия и имя Евгения Пригожина.

Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: Олег Ельцов

Севастополь
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100