Под Тверью погиб Евгений Пригожин

23 августа 2023 | 20:48

В Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, совершавший рейс Москва - Санкт-Петербург, на борту находились 10 человек, из них 3 члена экипажа, по предварительной информации, все погибли, сообщает МЧС РФ

⚡️Как сообщили в Росавиации, начато расследование катастрофы Embraer в Тверской области, среди пассажиров значится фамилия и имя Евгения Пригожина.



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