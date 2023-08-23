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Под Тверью погиб Евгений Пригожин
23 августа 2023 | 20:48
В Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, совершавший рейс Москва - Санкт-Петербург, на борту находились 10 человек, из них 3 члена экипажа, по предварительной информации, все погибли, сообщает МЧС РФ
⚡️Как сообщили в Росавиации, начато расследование катастрофы Embraer в Тверской области, среди пассажиров значится фамилия и имя Евгения Пригожина.
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[10.08.2023]
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