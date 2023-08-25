|
В Києві продавали довідки про непридатність до служби за 3-4 тисячі доларів. Більше не будуть
25 августа 2023 | 11:39
❗️Голові столичної ВЛК повідомлено про підозру.
Згідно з матеріалами слідства, підозрюваний, діючи у змові з членами злочинного угруповання, що складається з 9 осіб, допомагав у виготовленні довідок про непридатність чоловіків до проходження військової служби з подальшим зняттям з військового обліку. Вартість послуги становила від 3 до 4 тисяч доларів США з особи. Йому загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі.
также читайте
[19.08.2023]
|
по теме
Маск попал под суд за дискриминацию беженцев
25. 08. 2023 | 11:53
Под Тверью погиб Евгений Пригожин
23. 08. 2023 | 20:48
В Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy, совершавший рейс Москва - Санкт-Петербург, на борту находились 10 человек, из них 3 члена экипажа, по предварительной информации, все погибли, сообщает МЧС РФ
Розвідка виманила в Україну російський вертоліт Мі-8 із пілотом
23. 08. 2023 | 15:15
В Киеве спецы-эксперты били кувалдой по ракете: четыре трупа
20. 08. 2023 | 15:23
В результате вчерашней детонации боеприпасов на территории экспертно-криминалистического центра МВД в Киеве погибли четыре человека. Об этом сообщает Страна со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»