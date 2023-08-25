В Києві продавали довідки про непридатність до служби за 3-4 тисячі доларів. Більше не будуть

25 августа 2023 | 11:39

❗️Голові столичної ВЛК повідомлено про підозру.

Згідно з матеріалами слідства, підозрюваний, діючи у змові з членами злочинного угруповання, що складається з 9 осіб, допомагав у виготовленні довідок про непридатність чоловіків до проходження військової служби з подальшим зняттям з військового обліку. Вартість послуги становила від 3 до 4 тисяч доларів США з особи. Йому загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі.



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