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Маск попал под суд за дискриминацию беженцев

25 августа 2023 | 11:53

Минюст США подал в суд на компанию SpaceX.


Министерство юстиции США подало иск против компании миллиардера Илона Маска SpaceX. Причиной является вероятная дискриминация беженцев при приеме на работу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства юстиции. В иске утверждается, что по крайней мере с сентября 2018 года по май 2022 года SpaceX регулярно отказывала лицам, получившим убежище, и беженцам от подачи заявлений и отказывалась нанимать или рассматривать их из-за их статуса гражданства. Отмечается, что это является нарушением закона об иммиграции и гражданстве. Утверждается, что SpaceX ложно заявляла в своих списках вакансий, что только владельцы грин-карты и граждане США могут работать в компании из-за федеральных законов об экспортном контроле. "Наше расследование показало, что SpaceX не смогла справедливо рассмотреть или нанять лиц, получивших убежище, и беженцев из-за их статуса гражданства, и наложила, что равнозначно запрету на их наем независимо от их квалификации, в нарушение федерального закона", - заявила помощник генерального прокурора Кристен Кларк. Другие проблемы у компаний Илона Маска Ранее сообщалось, что Twitter якобы отказался выплатить по крайней мере 500 миллионов долларов обещанной выходной помощи тысячам сотрудников, уволенных после приобретения компании Илоном Маском. Twitter и Маска обвинили в нарушении федерального закона, регулирующего планы выплат работникам. В Twitter уже подавали в суд за якобы невыплату выходного пособия, но эти дела касались нарушения контрактов, а не закона о льготах. Компания заявила, что полностью расплатилась с бывшими работниками.

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