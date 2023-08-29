Наші прорвали лінію оборони рашистів

29 августа 2023 | 12:48

Ворог відступає на тлі прориву його лінії оборони на Запорізькому напрямку - Гуменюк.

«Коли зараз йде безпосереднє просування наших військ, у ворога вже немає шансів закріпити ту оборону, яка була надірвана, тому через деякий час вона опиняється в статусі проривна. Тобто просування наших військ очевидне в географії, воно демонструє, що безпосередньо сили противника відступають», - зазначила речниця.



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