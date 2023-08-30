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Беспілртники вдало атакували аеродром Пскова
30 августа 2023 | 00:17
В районі аеродрома в Пскові в наслідку атаки дронів розпочалася маштабна пожежа. Тут базується 76-а повітряно-десантна дивізія. Псков - це дуже далеко, десь між Москвою й Пітербургом.
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