Беспілртники вдало атакували аеродром Пскова

30 августа 2023 | 00:17

В районі аеродрома в Пскові в наслідку атаки дронів розпочалася маштабна пожежа. Тут базується 76-а повітряно-десантна дивізія. Псков - це дуже далеко, десь між Москвою й Пітербургом.



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