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США повертаються у Холодну війну
31 августа 2023 | 09:51
США перекидають в Європу пів сотні носіїв ядерних бомб F-35, — Telegraph.
Нові винищувачі Сполучених Штатів, здатні нести ядерну зброю, будуть базуватися у Великої Британії вже цього року. Дві ескадрильї F-35 були розгорнуті та незабаром прибудуть на орендовану ВПС США базу в Лейкенхіт, що у британському Саффолку. Потенційне повернення ядерної зброї США на територію Великої Британії експерти назвали доказом того, що Захід вступив у нову холодну війну.
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