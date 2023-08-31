ТЕМА

США повертаються у Холодну війну

31 августа 2023 | 09:51

США перекидають в Європу пів сотні носіїв ядерних бомб F-35, — Telegraph.


Нові винищувачі Сполучених Штатів, здатні нести ядерну зброю, будуть базуватися у Великої Британії вже цього року. Дві ескадрильї F-35 були розгорнуті та незабаром прибудуть на орендовану  ВПС США базу в Лейкенхіт, що у британському Саффолку. Потенційне повернення ядерної зброї США на територію Великої Британії експерти назвали доказом того, що Захід вступив у нову холодну війну.

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