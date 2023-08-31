ТЕМА

На россии скрепы трещат

31 августа 2023 | 12:13

Фильмы "Барби" и "Оппенгеймер" не отвечают задачам по сохранению и укреплению традиционных ценностей, поставленным президентом, заявили в Минкультуры РФ.


Ранее с просьбой разрешить показ этих картин бес согласия правообладателей к Мишустину обратился вице-спикер Госдумы Даванков. В ответе Минкультуры, кроме указанного выше тезиса про традиционные ценности, говорится, что увеличение доли российских фильмов в прокате способствует патриотическому воспитанию молодежи. РИА Новости

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