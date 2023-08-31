|
На россии скрепы трещат
31 августа 2023 | 12:13
Фильмы "Барби" и "Оппенгеймер" не отвечают задачам по сохранению и укреплению традиционных ценностей, поставленным президентом, заявили в Минкультуры РФ.
Ранее с просьбой разрешить показ этих картин бес согласия правообладателей к Мишустину обратился вице-спикер Госдумы Даванков. В ответе Минкультуры, кроме указанного выше тезиса про традиционные ценности, говорится, что увеличение доли российских фильмов в прокате способствует патриотическому воспитанию молодежи. РИА Новости
также читайте
[25.08.2023]
[25.08.2023]
[23.08.2023]
|
по теме
США повертаються у Холодну війну
31. 08. 2023 | 09:51
США перекидають в Європу пів сотні носіїв ядерних бомб F-35, — Telegraph.
Шкільні бомбосховища в Києві тепер - для всіх
31. 08. 2023 | 07:49
Віталій Кличко: Доступ населення до облаштованих укриттів у столичних закладах освіти має бути цілодобовим.
Беспілртники вдало атакували аеродром Пскова
30. 08. 2023 | 00:24
Беспілртники вдало атакували аеродром Пскова
30. 08. 2023 | 00:17
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»