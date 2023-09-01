ТЕМА

Гетманцев заявляє, що чутки про підвищення військового збору втричі - кремлівський фейк

01 сентября 2023 | 11:56

Офіційно підтверджую: фейк. Судячи по каналах розгону ІПСО рф. Не ведіться.


https://t.me/yzheleznyak/4991 🤦‍♂️Так, дуже дивна інформація про те, що Мінфін готує підвищення військового збору з 1,5% до 4,5% це ПОВНИЙ ФЕЙК. Нічого такого взагалі не планується. 🖕Тому не звертайте увагу і видаліть ці лайнові ТГ-канали, які це пишуть. Особливо які прямо визнані фсбешними. 😉Думаю ви знаєте який канал читати про всі інсайди про податки)

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