Гетманцев заявляє, що чутки про підвищення військового збору втричі - кремлівський фейк

01 сентября 2023 | 11:56

Офіційно підтверджую: фейк. Судячи по каналах розгону ІПСО рф. Не ведіться.

https://t.me/yzheleznyak/4991 🤦‍♂️Так, дуже дивна інформація про те, що Мінфін готує підвищення військового збору з 1,5% до 4,5% це ПОВНИЙ ФЕЙК. Нічого такого взагалі не планується. 🖕Тому не звертайте увагу і видаліть ці лайнові ТГ-канали, які це пишуть. Особливо які прямо визнані фсбешними. 😉Думаю ви знаєте який канал читати про всі інсайди про податки)



Комментировать статью Автор * : Текст * :

Доступно для ввода 800 символов Проверка * :