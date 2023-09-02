Индия приблизилась к России в развитии космонавтики

02 сентября 2023 | 15:26

Обозреватель издания Ars Technica Стивен Кларк заявил, что Индия «по-прежнему сильно отстает от космических программ США и Китая, но можно утверждать, что она приблизилась к Европе и России и может быть на одном уровне с Японией».