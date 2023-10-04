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Роснано пала жертвой санкций
04 октября 2023 | 08:54
Корпорация "Роснано" заявила, что не может исполнить обязательства перед кредиторами за счет собственных средств и отвечает признакам неплатежеспособности по закону о банкротстве - с прискорбием сообщает РИА-Новости. И добавляет: Роснано хорошее, это все проклятые санкции виноваты.
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